Vineri 13. De ce este o zi cu ghinion

Un eveniment ce a marcat istoria Franţei în secolul al XIV-lea a dus la conceptul că, dacă a 13-a zi din lună cade într-o vineri, atunci ar trebui să ne aşteptăm la ghinioane.

Ziua de vineri 13 este considerată de superstiţioşi ca fiind cea mai ghinionistă zi posibilă. Superstiţia a fost transpusă de-a lungul anilor în mai multe filme de groază (Seria „Friday the 13”) inducând ideea că în această zi ni se pot întâmpla cele mai cumplite lucruri posibile.

Statistic, un an calendaristic are cel puţin o zi de vineri care cade în a 13 zi a lunii, fiind maximum trei... citeste mai mult

