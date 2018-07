In crestinism, frica de ziua de vineri si de numarul 13 vin din superstitii care nu pot fi verificate integral. Iuda Iscariotul a fost al treisprezecelea apostol si al treisprezecelea sosit la Cina cea de Taina. De atunci, se crede ca aduce ghinion sa existe 13 persoane la masa.

TEAMA de ziua de VINERI. Se considera ca intr-o zi de VINERI a fost crucificat Iisus si tot in zile de VINERI a primit Adam marul de la Eva si au murit cei doi. Tot intr-o zi de vineri a fost ucis Abel. Musulmanii considera si ei ziua de vineri cu ghinion, fiind ziua in care Allah l-a creat pe Adam.

"13 superstitii de vineri, 13"

