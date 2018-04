Vinerea Mare intr-o inima mare Din acest an, Vinerea Mare, Vinerea Patimilor, ziua in care Iisus a fost rastignit pe cruce pentru iertarea pacatelor omenirii, este zi libera si in Romania.

Asadar, timp liber pe care il umplem cu ce? De Paste si de Craciun, aproape totul se invarteste in jurul mancarurilor. Si, daca acestea s-ar prepara singure, daca painea ar mai fi multiplicata de Iisus, si nu ar trebui castigata zilnic, ar fi bine. Din pacate, ne incarcam ambele sarbatori care presupun "mese traditionale", cu o alergatura devenita si ea traditionala, ajunsa... citeste mai mult