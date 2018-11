"În niciun caz nu am discutat cu Hagi şi cred că am încercat să vă obişnuiesc în aceşti patru ani, chiar dacă e o chestiune atipică pentru fotbalul românesc, că atât timp cât suntem sub contract cu un antrenor niciodată nu vom vorbi cu un alt antrenor. Ba mai mult decât atât, în ceea ce îl priveşte pe Cosmin, el se bucură de toată încrederea şi de toată susţinerea noastră", a dezvăluit Răzvan Burleanu.

"V-am spus, lucrurile arată bine astăzi la echipa naţională, arată bine şi la tineret. După cum vedem, sunt jucători tineri pe care în momentul de faţă, îi avem la nivelul primei reprezentative şi atunci când intră, o fac bine. Lucrul ăsta nu face... citeste mai mult

