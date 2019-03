Soarele stă mai mult timp pe cer, generos, strălucitor și darnic cu Pământul nostru.

Și apar florile, cu petale multicolore și mirosurile îmbătătoare.

Zambilele oferite de 1 martie ne-au amintit de miresmele Naturii care învie.

Am tot simțit nevoia să reîncep să dăruiesc din energia și informațiile pe care le-am acumulat, de-a lungul timpului și care au fost validate de practica îndelungată.

Am primit mail-uri de la paciente care m-au tot îmboldit să scriu și să împărtășesc din tot ceea ce știu și aplic practic, întrucât multă lume are nevoie de informație / ghidare. Și am realizat că asta fac de peste 25 de ani, prin cărțile, articolele și toate interacțiunile directe cu oamenii: