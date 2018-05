Din ultimele informari meteorologice, vineri, 8 februarie in intervarul orar 02.00 - 16.00 va ploua in cantitati semnificative de apa de 15-20l/mp iar vantul va bate cu o viteza de 50-55km/h. URL: http://www.infobraila.ro/?p=45866 Postat de admin on...

Info Braila, 7 Februarie 2013