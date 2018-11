Vine iarna! Cod galben de ninsori in Muntii Banatului

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis astăzi mai multe atenţionări de tip cod galben valabile până la ora 13.00. Se semnalează ceaţă, care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m. Sub incidenţa codului galben au...

Ziua de Constanta, 11 Noiembrie 2018