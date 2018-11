Vine Dan Petrescu la CFR Cluj?

La un pas de demitere in China, Dan Petrescu se pregateste sa revina in Liga 1, el fiind dorit chiar la echipa pe care a facut-o campioana anul trecut, CFR Cluj.

Dupa ce a ratat obiectivul pe care l-a avut in China, salvarea de la retrogradare a celor de la Guizhou Hengfeng, tehnicianul roman a revenit in tara, asteptand decizia chinezilor de a-i rezilia contractul.

„Bursucul” nu a stat insa degeaba, ci s-a intalnit in cateva randuri cu fostii sai colaboratori de la Cluj, zvonurile sustinand ca acesta isi pregateste terenul pentru revenirea in Gruia.

Potrivit celor de la sport.ro, singurul impediment ce sta... citeste mai mult