Vin ninsorile in Romania!

Potrivit vremea.ro, miercuri va ninge pe arii extinse in jumatatea vestica a tarii, insa nu se vor inregistra cantitati importante de apa. Dupa orele pranzului precipitatii mixte isi vor face aparitia si in sud si est, cu precizarea ca in sud-estul extrem se vor semnala mai ales ploi. Izolat in Muntenia si Oltenia se vor depune pana la 4-6 centimetri de zapada. Vantul va sufla moderat spre tare in sud-est si slab, cel mult slab pana la moderat in celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor fi incadrate in general intre -3 si 2 grade in Transilvania, Maramures, Banat si Crisana, 0-5 grade in Oltenia, Muntenia si Dobrogea si -2…3 grade in Moldova, cu cele... citeste mai mult