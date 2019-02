U Craiova poate beneficia în meciul cu FCSB de un jucător în plus. Stephane Acka (28 de ani) se pregăteşte în aceste zile cu echipa olteană, dar până acum nu poate semna contractul. Din câte se pare, problemele au legătură cu vechiul său club, Buyuksehir Erzurumspor.

Gazeta de Sud informează că fundaşul mai are de primit câteva salarii din timpul perioadei petrecute în Turcia şi nu vrea să renunţe la bani pentru a deveni liber de contract. În acest moment, el aşteaptă decizia entităţilor specializate pentru a putea semna, iar dacă lucrurile se vor rezolva în cursul acestei săptămâni, ivorianul are şanse mari să fie în lot pentru meciul cu FCSB. Aceeaşi sursă precizează că... citeste mai mult

