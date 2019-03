Vila a fost ridicată în zona Cioplea şi are vedere spre Masivul Postăvarul. Preţul de pornire e 300.000 de dolari. Imobilul a fost una din primele construcţii de agrement din zonă.

Vila a fost construită în 1927 şi are o suprafaţă totală desfăşurată de peste 320 de metri pătraţi. Imobilul are opt camere şi un teren în suprafaţă totală de peste 1.300 de metri pătraţi, arată digi24.ro. Ioan Câmpan, profesor: Se ştie că ar fi fost şi familia Ceauşescu în odihnă în zonă, de mai mulţi ani de zile, dar ulterior, după ce, în '65, Nicolae Ceauşescu a devenit prim-secretar al PCR, ulterior, el şi-a construit o altă zonă rezidenţială în Predeal, nu departe de acest...

