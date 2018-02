Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminica, intr-un discurs in care a facut bilantul perioadei de cand se afla la putere, inceputa in 2010, ca „nu ne-am incheiat inca munca” si „mai avem multe de facut”, dar si ca politica din tara sa a scapat de „euro-bla-bla”, de „liberalismul pedant” si de corectitudinea politica, potrivit agentiei de presa MTI. Orban a insistat in discursul sau ca Ungaria se descurca mai bine, dar inca nu atat de bine pe care i-ar permite-o capacitatile sale.... citeste mai mult

acum 56 min. in Locale, Vizualizari: 62 , Sursa: Napoca News in