George Soros a devenit personajul negativ prin excelenta, folosit de Viktor Orban in campania pentru alegerile care urmeaza la Budapesta, in aprilie. Liderul ungar nu scapa niciun prilej pentru a-l culpabiliza pe miliardar, ajungand chiar sa il invinovateasca chiar si pentru pentru asasinarea jurnalistuluui slovac Jan Kuciak.

Prim-ministrul Viktor Orban afirma ca miliardarul american de origine maghiara George Soros ar fi implicat in acest deces controversat al jurnalistului Jan Kuciak, care a fost gasit mort alaturi de logodnica... citeste mai mult