„Fiecare ţară are dreptul de a apăra cultura şi graniţele creştine şi să nu vorbească despre imigraţie", a scris Viktor Orban pe contul său de Facebook.

În film, sunt enunţate tezele pe care le-a prezentat în discursul său.

Prima teză ar fi că fiecare ţară europeană are dreptul de a-şi apăra cultura creştină şi de a respinge ideologia multiculturalismului. Totodată, fiecare ţară are dreptul de a apăra modelul familiei tradiţionale şi să declare că „fiecare copil are dreptul la o mamă şi la un... citeste mai mult

