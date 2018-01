"UE nu îşi dă seama că faţă de Rusia este necesar să demonstrăm în acelaşi timp forţă şi disponibilitate de cooperare. Politica europeană faţă de Rusia este greşită, întrucât este prea unilaterală. Ungaria are o influenţă condiţionată, iar decizia este luată de către statele mari din UE, care vor cu siguranţă sancţiuni împotriva Rusiei. Noi am folosit veto-ul [în contextul măsurilor de limitare] pentru a menţine unitatea UE", a spus Orban într-un interviu pentru publicaţia germană Welt am Sonntag.

Şeful... citeste mai mult

azi, 15:52 in Externe, Vizualizari: 28 , Sursa: Mediafax in