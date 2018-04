Partidul de guvernământ Fidesz şi-a asigurat o majoritate de două treimi şi în viitorul parlament al Ungariei, obţinând potrivit rezultatelor preliminare anunţate de autoritatea electorală naţională 133 de mandate parlamentare din cele 199, informează Reuters, preluat de Agerpres.



Liderul Fidesz, premierul Viktor Orban, şi-a asigurat astfel al treilea mandat consecutiv la conducerea guvernului de la Budapesta.



"Am câştigat, Ungaria a câştigat o mare victorie", şi-a anunţat Orban susţinătorii adunaţi în număr mare în apropiere de Dunăre, la Budapesta. "Am lăsat în urmă o mare bătălie, am obţinut o victorie crucială, avem şansa de a apăram Ungaria", a...