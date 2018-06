Zeci de oameni s-au strans si luni in Piata Universitatii si in toata tara pentru a-si arata nemultumirea fata de Guvern si de presedinte. Desi in Capitala sunt la aceasta ora -14 grade, oamenii s-au strans inca de la pranz in fata teatrului TNB si nu...

A1, 30 Ianuarie 2012