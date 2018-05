Viitorul șef DIICOT va primi un salariu de 230.000 de lei

Un proiect de lege depus in Senat, prevede ca tinerii de pana in 35 de ani care se casatoresc, sa primeasca un „dar de nunta” de 15.000 de lei. De această sumă vor beneficia și părinții care nasc al treilea copil. Aceasta nitiativa are ca scop si...

Antena 3, 29 Martie 2017