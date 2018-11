Viitorul s-a încurcat pe teren prorpiu, scor 0-0, cu Concordia Chiajna, dar a egalat U Craiova în clasamentul Ligii 1. La finalul partidei, Gică Hagi a intrat în vestiar, iar fotbaliştii se aşteptat la critici din partea antrenorului. Totuşi, Ianis Hagi & Co au avut parte de o surpriză.

Deşi a fost la conudcerea jocului, Viitorul nu a putut marca şi a remizat cu Concordia, unde Dorinel Munteanu a reuşit să organizeze foarte bine echipa. La finalul partidei, Hagi a lăsat criticile pentru laude. Antrenotul a susţinut că jucătorii săi s-au descurcat bine în ultima perioadă, deşi au avut un program încărcat: "Am produs fotbal, am creat ocazii. Am avut ocaziile în care trebuia să... citeste mai mult