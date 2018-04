Viitorul orașelor europene la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj găzduiește la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei (MNIT), în perioada 17-19 aprilie (a.c.), seminarul „Pionierii urbani: utilizări temporare și dezvoltare locală”. Seminarul face parte din proiectul european EUCANET („European City Agencies Network for citizenship, inclusion, involvement and empowerment of communities through the urban transformation process”) și vizează viitorul fostelor spații industriale dezafectate din Cluj-Napoca și din orașele europene aflate într-o situație similară. Conferința internațională își propune să găsească soluții pentru spațiile dezafectate odată cu epoca post-industrială, care a... citeste mai mult

