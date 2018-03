Viitorul mandat al lui Putin, sub semnul tensiunilor cu Occidentul

Promitand Statelor Unite o riposta "imediata" in cazul unui atac nuclear, presedintle Vladimir Putin, care va obtine cu siguranta un al patrulea mandat dupa alegerile din 18 martie, a dat tonul: epoca tensiunilor cu Occidentul nu s-a incheiat.



Cu exceptia unei uriase surprize, fostul agent KGB, ar urma sa castige scrutinul de saptamana viitoare, oferindu-i sansa de a ramane la putere pana in 2024. Campania electorala a fost una lipsita de stralucire, stearsa, ba chiar plictisitoare pe plan interna, dar bogata in confruntari diplomatice cu marile puteri occidentale.

"Se pare ca in... citeste mai mult