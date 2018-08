Urmărit de Anderlecht şi AS Roma, Dennis Man (19 ani) e cel mai important produs de export al fotbalului românesc, iar agentul său, soţia lui Laurenţiu Reghecampf, a vorbit despre cum ar trebui să arate viitorul mijlocaşului ofensiv.

Gigi Becali a avut tatonări cu fosta echipă a lui Stanciu şi Chipciu, a transmis că are de gând să-l vândă abia peste doi ani, iar spusele impresarului lui Man vin, parcă, să confirme planul de bătaie al latifundiarului din Pipera. "Nu cred că putem să spunem acum că FCSB nu se va bate la titlu. Eu cred că este principala candidată şi are jucători care pot face oricând diferenţa. Cred că pentru Dennis Man ar fi foarte bine să rămână şi anul acesta,... citeste mai mult