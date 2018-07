• Victor Olenic, Cătălin Stănciulescu, Darius Dima au semnat cu formaţia din Ianca • Ionuţ Matei şi Alexandru Cireaşă vor mai evolua sub comanda lui Cosmin Necoară • Viitorul a câştigat cu 4-0 amicalul cu Victoria Traian, meci de pregătire în vederea jocului oficial din Cupa României



Cu toate că a fost vacanţă, echipele de Liga a IV-a care se respectă şi care, an de an, se luptă pentru locul întâi, au căutat să-şi întărească loturile în vederea sezonului următor. Iar cea mai activă formaţie la acest capitol a fost Viitorul Ianca. Din această vară cu un nou antrenor principal, Cosmin Necoară, echipa... citeste mai mult