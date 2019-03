Viitorul fermelor de familie dezbatut la sediul Ministerului Agriculturii

Ministrul Petre Daea a deschis oficial, in data de 12 martie 2019, conferinta referitoare la viitorul fermelor familiale in perspectiva lansarii “Deceniului ONU privind Fermele Familiale (2019-2028)”, primul eveniment organizat de MADR la Bucuresti, in contextul Presedintiei romane a Consiliului UE. Obiectivul acestei intalniri a fost facilitarea schimbului de experiente si bune practici, precum si discutii cu privire la provocarile cu care se confrunta fermele familiale din Europa.

In deschiderea discursului sau, ministrul Daea a afirmat: ”Salutam initiativa FAO privind Deceniul Fermelor de Familie, care isi propune sa ofere... citeste mai mult