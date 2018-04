Viitorul Constanta a invins cu 2-o pe Sageata Navodari in ultimul meci din liga a doua de fotbal si a promovat, astfel, pe prima scena fotbalistica a Romaniei. Golurile promovarii au fost marcate de Ionut Putanu in minutul 39 si Gabriel Iancu in...

Constanteanul, 2 Iunie 2012