Viitorul Caransebes, al treilea meci, a treia victorie

Caransebeşenii au deschis scorul în minutul 22, prin Nicola, însă gazdele au egalat în minutul 34, apoi, în minutul 38, au trecut în avantaj. Elevii lui Bica au egalat în minutul 52, prin acelaşi Nicola, scorul final fiind stabilit în minutul 80, de nou-venitul la echipă Stoichescu.

Pentru acest joc, antrenorul Ion Bica i-a trimis în teren pe C. Birăescu, R. Covăsală, M. Mariţescu, B. Gulea, Al. Ciucur, Al. Nicola, A. Neagu, C. Stoichescu, Gh. Valuşescu, N. Imbre, pe parcurs mai intrând Al. Avramovici, Al. Dumitru, C. Nicoară şi I. Feneş.

