Meciul s-a disputat in nocturna, pe Stadionul Orasenesc. Fara Neacsu, Neagu si Mihaiescu, si cu multi jucatori in probe, Electrosid a pierdut primul amical al verii, la limita, 0-1, in dauna altei divizionare C, C.S. Buftea (antrenor Lavi Hrib)....

Dambovita, 18 Iulie 2011