​Vietnamul are o unitate militara cibernetica speciala cu 10.000 de oameni care sa contracareze raspandirea online a punctelor de vedere pe care guvernul le considera ca fiind eronate, scrie presa locala care citeaza un oficial de rang inalt din armata. Vietnamul are 96 de milioane de locuitori si doua treimi dintre ei sunt online. Tara se afla in top 10 state cu cei mai multi utilizatori de Facebook, dar cenzura online este la un nivel inalt si mai multi bloggeri au fost condamnati la ani grei de inchisoare din cauza parerilor exprimate.

