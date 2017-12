Un barbat din Sibiu si-a ucis cu sange rece sotia si fiica de 14 ani, in ziua de Craciun. Le-a aruncat trupurile in fantana din curte, iar apoi a incercat sa se sinucida. Fiul sau l-a gasit si a chemat ambulanta, iar barbatul a fost dus in stare grava...

