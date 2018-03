Viermi filmaţi de mama unei paciente în vârstă de 10 ani chiar într-o baie a Spitalului de Copii din Galaţi, baie a salonului unde cele două erau internate. ”Din ce mi-a spus şi colega, nu s-a dezinfectat după o pacientă care de abia plecase cu nişte bacterii. A doua zi când am dus-o la baie am văzut ce v-am filmat. După aceea au început să spele, să dezinfecteze. Nu am avut curaj să folosesc. Nu ştiu de la ce au putut apărea viermii, dar nici în dimineaţa următoare nu s-a dezinfectat salonul”, spunea Steluţa Patriche.

http://www.monitoruldegalati.ro/stirea-zilei/video-viermi-descoperiti-intr-o-baie-a-spitalului-de-copii-din-galati.html

citeste mai mult