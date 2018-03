Capitala Austriei, Viena, este şi în 2018, pentru al nouălea an consecutiv, oraşul cu cea mai ridicată calitate a vieţii din lume, conform studiului anual 'Quality of Living 2018', realizat de biroul de consultanţă Mercer (cu sediul la New York), în care Bucureştiul apare pe locul 107 din 231 de oraşe analizate, informează Reuters şi AFP.

Capitala Austriei este apreciată pentru siguranţa oferită locuitorilor săi, pentru eficienţa sistemului de transport în comun şi diversitatea structurilor culturale şi de petrecere a timpului liber.

Viena este urmată de Zurich (Elveţia), Auckland... citeste mai mult