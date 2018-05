Un videoclip al rapperului Childish Gambino, care pune sub semnul întrebării raporturile pe care societatea americană le are cu rasismul, armele de foc, violenţa şi sistemul economic bazat pe consum, a depăşit duminică pragul de 100 de milioane de vizualizări pe YouTube în doar şapte zile după lansare, informează AFP, citată de Agerpres.

Videoclipul piesei Doar patru videoclipuri muzicale au depăşit acest prag simbolic într-un interval mai scurt: piesa "Gentleman" a cântăreţului sud-coreean Psy (în trei zile), "Look What You Made Me Do", de Taylor Swift (în trei zile), single-ul "Hello" al cântăreţei Adele (în patru zile) şi "Wrecking...

