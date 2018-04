Duminica, 15 Aprilie, 09:27

Zlatan Ibrahimovici continuă să facă spectacol în SUA. Atacantul suedez a fost decisiv în victoria lui Los Angeles Galaxy, 1-0 cu Chicago Fire.

Ibra, 36 de ani, a marcat golul victoriei în minutul 45+1. Vârful a înscris cu o lovitură de cap de la 11 metri, după o centrare perfectă a lui Ashley Cole.

WE'VE SEEN THIS BEFORE! Ashley Cole ➡️ Zlatan Ibrahimović

Publicată de LA Galaxy pe 14 Aprilie 2018 Astfel, Zlatan Ibrahimovici are 3 goluri în 3 meciuri disputate în MLS. După 6 meciuri, Los Angeles Galaxy este pe locul 2 în Conferința de Vest, cu 10 puncte.

