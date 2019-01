Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) au decis luni, in dosarul retrocedarii ilegale de paduri, trimis instantei in 22 ianuarie, mentinerea masurii arestarii preventive in cazul fostului deputat Viorel Hrebenciuc, Gheorghe Paltin...

9am, 26 Ianuarie 2015