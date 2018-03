♦ În total, vânzările answear.ro în regiune ajung la circa 120 mil. euro, primele două pieţe fiind Polonia şi România.

Compania poloneză Answear, specializată în comercializarea de articole de modă online, a vândut anul trecut produse de 9,3 milioane euro în România şi aşteaptă dublarea încasărilor, la 20 milioane euro, în acest an, piaţa locală fiind a doua din regiune după Polonia, a spus la ZF Live Raluca Radu, country manager la answear.ro.

„În 2017 am vândut de 9,3 mil euro, am avut o creştere de 160%. Ne aşteptăm la o dublare anul acesta,... citeste mai mult