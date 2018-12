Pentru al zecelea an consecutiv, cântecul dedicat sărbătorilor de iarnă Nord Vest TV poate fi ascultat atât pe canalul clasic Nord Vest TV, cât și pe site-un televiziunii, cât și pe paginile de facebook ale GNV și NVTV. În acest an este vorba despre o piesă veselă, compusă de trupa Fun Factory și care în varianta originală se numește ”Love of my live”. Versurile din limba engleză au fost înlocuite cu versuri în limba română, iar noua piesă se numește ”Zece ani Nord Vest TV”.

