Ruse a fost apalaudată şi asaltată de copii care i-au cerut autografe după partida cu Agnieszka Radwanska. De altfel, pe contul oficial de Twitter Wimbledon a fost postat un filmuleţ cu mesajul „Ţineţi minte acest nume, Elena-Gabriela Ruse“. Remember the name, Elena-Gabriela Ruse...

After a debut defeat to a former #Wimbledon finalist, the 20-year-old Romanian still had plenty of time for her new fans pic.twitter.com/XWghlLafHQ

— Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2018 Elena-Gabriela Ruse, locul 195 WTA, venită din calificări, a fost învinsă, luni, cu scorul de 6-3, 4-6, 7-5, de poloneza... citeste mai mult

