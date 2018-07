Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a oferit o minge oficială de la Campionatul Mondial de Fotbal omologului său din SUA, Donald Trump.

"Acum, mingea este în terenul dumneavoastră", a glumit liderul de la Kremlin.

Donald Trump a mulţumit pentru minge şi a apreciat că îi va plăcea fiului său cel mic.

Liderul SUA a aruncat mingea spre soţia sa, Melania Trump, prezentă la conferinţa de presă de la Helsinki.

Putin gives Trump a World Cup soccer ball saying “the ball is in your court” https://t.co/6KRqqt07cb pic.twitter.com/zPKYqa1xlV

— Bloomberg (@business) 16 iulie 2018

