Politeţea îi caracterizează pe cei aflaţi în jurul premierului britanic Theresa May. Fie că sunt oameni sau animale. Jurnaliştii care filmau în faţa reşedinţei premierului Marii Britanii, din celebrul Downing Street 10, au surprins o scenă care descrie în totalitate politeţea specific britanică. Pisica premierului, motanul Larry, a dorit să intre în casă după o escapade pe stradă, şi a aşteptat calm ca poliţistul de gardă să îi deschidă uşa. Ceea ce s-a şi întâmplat.



