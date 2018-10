Usain Bolt a marcat două goluri pentru echipa lui Central Coast Mariners (Australia), într-un meci amical disputat azi cu South West United (scor 4-0).

Deţinătorul recordului mondial la 100 de metri (9:58) a marcat golurile 3 şi 4 ale echipei sale. La prima reuşită, jamaicanul a reuşit să-şi depăşească un adversar în viteză şi să înscrie cu un şut la colţul scurt.

Here it is, @usainbolt, the footballer, scores his maiden Mariners goal. What a moment! Don't think limits! ⚡️ #SWSvCCM #CCMFC citeste mai mult