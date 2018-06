VIDEO: Un sarpe URIAS, ascuns in motorul masinii!

Proprietarul unui magazin din Thailanda nu a banuit nimic cand a plecat de acasa cu masina. Iar cand a aflat, din intamplare, ca a "incalzit" un piton urias ascuns in interiorul vehiculului sau, s-a ingrozit.



Intr-adevar, un piton se strecurase sub capota masinii sale. Nu a stiut nimic pana cand, niste clienti ai magaziniului sau l-au avertizat, spunandu-i ca vazusera un sarpe cu o lungime enorma ascuns in interiorul autoturismului.

Vanzand-ul, barbatul si-a amintit ca il mai vazuse si inainte. Pitonul se instalase in curtea casei sale, cu ceva timp in urma.

L-a dus in padure, dar... citeste mai mult