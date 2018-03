Zapada care a cazut in Iasi in ultimele zile nu a afectat circulatia rutiera pe arterele din oras. Sefii primariei au aratat ca utilajele de deszapezire au actionat fara incetare pentru a îndeparta zapada care a cazut in oras. "Noaptea trecuta...

Buna ziua Iasi, 10 Februarie 2017