VIDEO UN OZN in vizorul unui avion de vanatoare american

Societatea de analiza To the Stars Academy of Arts and Science (TTSA) a fost de parere ca inregistrarea video cu un obiect zburator neidentificat evoluand cu mare viteza si la joasa altitudine, poate fi prezentata presei si marelui public.



TTSA precizeaza ca filmul a fost realizat de un avion F/A-18 Hornet apartinand marinei militare. Incidentul s-a intamplat in 2015, pe coasta de est a SUA, la o altitudine de 7.500 de metri. Pe video poate fi observat un OZN.

Discutia dintre piloti demonstreaza ca echipajul a incercat sa puna OZN-ul in vizor. Cei doi recunosc, de asemenea, ca nu mai vazusera niciodata asa ceva.

