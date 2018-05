Un tanar care se afla incatusat in biroul unei inchisori, asteptand sa fie dus in celula, s-a transformat intr-un erou dupa ce i-a salvat viata politistului de langa el, care se prabusise la pamant in urma unui atac de inima. Tweet 0 Comenteaza...

Protv, 14 Ianuarie 2015