Marcel Răducanu, fost mare jucător al Stelei, dar şi al celor de la Borussia Dortmund, a dezvăluit că a trucat un meci. Se întâmpla în vara lui 1981, pe vremea comunismului, iar roş-albaştrii au jucat la Cluj, cu Universitatea. Răducanu şi colegii săi au pierdut cu 3-0.

"Nu mi-e frică de nimeni, dar am blătuit un meci!! Am fost plătit pentru un blat. Dar nu am fost singurul din echipă, am fost mai mulţi. Printre ei am fost şi eu. Dar am făcut asta o singură dată şi m-au prins. A fost un meci la Cluj cu Universitatea pe care l-am pierdut cu 3-0. M-a chemat generalul Olteanu şi...