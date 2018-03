Informaţia a fost publicată iniţial de site-ul specializat Deadline.

Studioul New Line Cinema, filială a Warner Bros (Time Warner), a achiziţionat drepturile asupra scenariului, intitulat "The Many Saints of Newark" şi scris de David Chase, creator al serialului "Clanul Soprano", şi de Lawrence Konner, scenarist de cinema şi televiziune.

Povestea este situată în anii 1960, în New Jersey, pe fundalul revoltelor rasiale din Newark, potrivit aceleiaşi surse. Scenariul se concentrează mai ales asupra tensiunilor între comunitatea de culoare şi cea italo-americană,... citeste mai mult

