VIDEO / Un autoturism Dacia a luat foc in fata sediului PSD

Pompierii au intervenit in urma cu cateva minute pentru a stinge un autoturism care a fost cuprins de flacari chiar cand se afla in fata sediului PSD Braila. Din fericire, nu s-au inregistrat victime. Cercetarile autoritatilor continua in vederea stabilirii imprejurarilor in care a luat foc autoturismul.

comentariu

citeste mai mult