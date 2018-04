Luni, 02 Aprilie, 22:14

Kayserispor a fost demolată pe teren propriu de Fenerbahce, scor 0-5, aceasta fiind a 3 înfrângere în ultimele 4 meciuri pentru echipa lui Marius Șumudică.



La pauză Fenerbache avea deja un avantaj de 3 goluri, după reușitele lui Soldado (8, 44) și Chahechouche (12). Ozbayrakli (58) și Giuliano (86) au mai punctat de două ori pentru oaspeți în a doua parte a jocului și au stabilit scorul final.

Fenerbahce a adunat 51 de puncte, în 27 de etape. Are 6 puncte sub Galatasaray, care e lider. Basaksehir are 56, iar Besiktas 53.

