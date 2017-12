VIDEO: Tutunul dauneaza grav „libertatii” / Un barbat a fost prins cu 120 de pachete de tigari de contrabanda

In data de 27.12.2017, in jurul orei 1000, un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Braila, aflandu-se in misiune, in intersectia strazilor Odobesti si Closca din mun. Braila, s-a autosesizat cu privire la o persoana necunoscuta, de sex masculin, care detinea mai multe pachete tigari, fara marcaje fiscale, a caror provenienta nu a putut fi justificata in conditiile legii.

In urma legitimarii acestuia a fost identificat numitul C.S., in varsta de 52 ani din Braila ce avea asupra sa un numar de 120 pachete tigarete, fara timbru de accize, marca ASHIMA.

In cauza au fost intocmite acte de sesizare pentru savarsirea unor fapte asimilate infractiunii de