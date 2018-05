Sambata, 19 Mai, 00:45

Fernando Torres, 34 de ani, a câștigat miercuri seară primul său trofeu cu Atletico Madrid, în 11 ani în care a purtat tricoul echipei din capitala Spaniei: Europa League (3-0 în finală cu Olympique Marseille).

Atacantul a sărbătorit alături de colegi și de fani în Piața Neptuno din Madrid, iar când a venit rândul lui să țină un discurs, cum s-a întâmplat cu toți jucătorii, emoțiile l-au copleșit: "În '96 am fost în piața asta ca suporter și am sărbătorit dubla. I-am văzut ridicând Cupa și voiam să fiu și eu aici într-o zi, la asta visam. A trecut mult timp și în cariera mea am câștigat multe trofee, dar fără îndoială acesta este cel... citeste mai mult

